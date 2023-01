Nationalmannschaft : Hoeneß: DFB-Auswahl die „Lokomotive“ - Völler der Richtige

München Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist überzeugt, dass die Nationalmannschaft mit dem neuen Direktor Rudi Völler wieder zur „Lokomotive“ des deutschen Fußballs wird.

„Auf jeden Fall“ sei der am Freitag vorgestellte Völler der Richtige in der aktuellen Situation der bei der WM in Katar gescheiterten DFB-Auswahl, sagte Hoeneß im Sport1-„Doppelpass“. Völler habe „Ahnung vom Fußball“ und sei zudem nicht so leicht angreifbar. „Es ist wichtig, dass du medial einiges aushalten kannst“, sagte Hoeneß.