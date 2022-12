Bundesliga : Hoffenheims Bruun Larsen unterzieht sich Eingriff an Leiste

Hoffenheims Bruun Larsen unterzieht sich Eingriff an Leiste

Zuzenhausen Offensivspieler Jacob Bruun Larsen von Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sich einem Eingriff an der Leiste unterzogen. Dies teilten die Kraichgauer mit.

„Der kurze operative Eingriff wurde heute in Berlin erfolgreich vorgenommen. Der Stürmer startet schon am Wochenende mit der Reha in Zuzenhausen“, hieß es vonseiten des Vereins. Bruun Larsen habe die längere Winterpause genutzt, um „anhaltende Leistenprobleme behandeln zu lassen“.