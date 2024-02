Nations League Hoffnungsträger Hrubesch: Zwei Chancen fürs Olympia-Ticket

Mit einem Erfolg gegen Frankreich wären die Vize-Europameisterinnen von 2022 bei den Sommerspielen dabei. Da die Französinnen als Olympia-Gastgeber automatisch qualifiziert sind, bekäme das Hrubesch-Team im Falle einer Niederlage eine zweite Chance im Spiel um Platz drei beim Final Four der Nations League: Dann wäre am kommenden Mittwoch in Sevilla oder Heerenveen der Verlierer der Partie zwischen den Weltmeisterinnen aus Spanien und den Niederlanden der Gegner. Hrubesch will aber unbedingt schon gegen Frankreich alles klarmachen.