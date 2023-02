Nationalmannschaft : Hofmann: „WM-Aus größter sportlicher Misserfolg“

Düsseldorf Das vorzeitige Ausscheiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat Nationalspieler Jonas Hofmann als bislang negativsten Höhepunkt seiner Laufbahn bezeichnet.

Sein größter Wunsch ist jetzt die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. „Ich möchte fit bleiben, um es in den Kader schaffen zu können. Eine Heim-EM ist etwas ganz Großes, was nur wenige Fußballer erleben. Für uns Spieler, aber auch für Deutschland, ist das ein ganz besonderes Event“, sagte Hofmann.