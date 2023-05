Milliarden-Deal geplatzt Holstein-Präsident sieht keine Spaltung

Ein entsprechender Antrag erhielt bei der mit Spannung erwarteten außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch in Frankfurt am Main nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit unter den 36 Erst- und Zweitligisten. Es gab elf Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. „Hinsichtlich dieses Abstimmungsergebnisses jetzt die Solidargemeinschaft infrage zu stellen, geht am Ziel vorbei“, sagte Schneekloth. Das Abstimmungsergebnis „richtet sich alleine gegen den Prozess und dessen Fortgang“ und nicht als Gegenposition zu den anderen Vereinen.