Bundesliga Hummels nach Handelfmeter: „Bitte ändert die Regel“

Der 34-Jährige war nach dem 3:3 (1:2) am Sonntag bei Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga sauer über den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Robert Schröder vor dem 1:0 der Eintracht. Frankfurts Ansgar Knauff hatte Dortmunds Marius Wolfs den Ball aus kurzer Distanz an den abgespreizten linken Arm gespitzelt - für Hummels war dies indes keine unnatürliche, absichtliche Bewegung seines Mitspielers.