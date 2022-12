Kein Ersatz für Neuer : Immel über Keeper Sommer: „Bin kein Fan von ihm“

Berlin Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Eike Immel hält nicht viel von Yann Sommer als möglichem Ersatz von Manuel Neuer beim FC Bayern München.

„Ich bin kein Fan von ihm“, sagte der Europameister von 1980 dem Nachrichtenportal „t-online“ über den Torhüter von Borussia Mönchengladbach: „Ich will nichts Negatives sagen, aber: Neuer muss sich nicht bei jedem Ball hinwerfen oder eine Riesenparade machen, woraus Sommer eine Weltklasseparade macht.“ Während der eine den Ball locker abfange, „wird der andere in den Himmel gelobt“.

Sommer wurde zuletzt in den Medien zu den Kandidaten gezählt, die die Bayern nach Neuers schwerer Beinverletzung als Transferkandidaten ins Auge gefasst haben sollen. Der Vertrag des Schweizers in Gladbach läuft am Saisonende aus.