Fußball „Immer wieder dumme Fehler“: DFB-Frauen hadern trotz Sieg

Glück brachte ihr die Regenbogenbinde nicht. Sie musste „wegen eines schmerzhaften Schlags in die linke Wade“, wie der DFB kurz darauf mitteilte, vorzeitig vom Feld. In die Kabine wurde sie kurz darauf sogar getragen, Popp übernahm auf dem Platz. Ob und wie lange Oberdorf ausfällt, stand am Abend noch nicht fest, wohl aber, dass sie beim kommenden Qualifikationsspiel auf Island am 12. Juli aufgrund ihrer zweiten Gelben Karte fehlen wird.