Streit um TV-Rechte In Rundschreiben an Clubs: DFL erhebt Vorwürfe gegen DAZN

Das Verkaufsverfahren für die audiovisuellen Medienrechte der Fußball-Bundesliga war in der Vorwoche unterbrochen worden. Strittig war das Fehlen einer Bankgarantie von DAZN. Inhaltlich wies die DFL in dem Schreiben an die Vereine die Vorwürfe des Streamingdienstes zurück, wie sie es auch in einer Pressemitteilung getan hatte. „Zu unserer Verantwortung zählt auch, dafür Sorge zu tragen, dass die für die Liga, Clubs und die DFL GmbH erforderlichen Einnahmen auch tatsächlich realisiert werden“, betonten die DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel und Marc Lenz in ihrem Rundschreiben.