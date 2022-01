FIFA-Präsident mit Erklärung : Infantino: Aussagen über Flüchtlinge „missinterpretiert“

Zürich FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach seiner umstrittenen Aussage über afrikanische Flüchtlinge und Migranten den Versuch einer Einordnung unternommen.

Dieser Teil seiner Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats am Mittwoch sei anscheinend „missinterpretiert“ und „aus dem Kontext“ gerissen worden, sagte Infantino (51) laut einer Mitteilung des Fußball-Weltverbands bei Twitter. Es sei ein „allgemeiner Kommentar“ gewesen, der nicht im direkten Zusammenhang mit der Möglichkeit der Ausrichtung der Weltmeisterschaften im Zweijahresrhythmus stünde.

In seiner Stellungnahme dazu wollte er „klarstellen, dass meine allgemeine Botschaft in meiner Rede war, dass jeder in einer verantwortlichen Position die Verantwortung hat, zur Verbesserung der Situation für Menschen auf der ganzen Welt beizutragen“. Das sei nicht auf den afrikanischen Kontinent beschränkt gewesen.