3. Spieltag : Irre Lewandowski-Show - Bayern kämpft Hertha nieder

München Im turbulenten Transfer-Endspurt hat der FC Bayern dank Vierfach-Torschütze Robert Lewandowski seine Bundesliga-Pflicht erfüllt.

Eine Woche nach dem 1:4 bei 1899 Hoffenheim gewannen die Münchner 4:3 (1:0) gegen Hertha BSC. Robert Lewandowski mit seinem 100. Liga-Treffer in der Allianz Arena (40. Minute) und einem Dreierpack nach der Pause (51./85./90.+2) ließ Trainer Hansi Flick bei drei Gegentreffern von Jhon Cordoba (59.), Matheus Cunha (71.) und Jessic Ngankam (88.) über den Sieg jubeln. Der Erfolgscoach freute sich zudem über die kurz vor Spielbeginn verkündete Verpflichtung des Spaniers Marco Roca von Espanyol Barcelona.

Nach zwei nicht gegebenen Abseitstoren durch den erstmals in der Berliner Startformation aufgebotenen Neuzugang Cordoba (15.) und von Bayern-Führungskraft Thomas Müller (36.) lenkten die Münchner das Spiel vor der Pause erst einmal in eine erfolgreiche Richtung. Vier Tage nach dem Supercup-Erfolg beim 3:2 über Borussia Dortmund wurde es für den Fußball-Rekordmeister auch diesmal nach dem Seitenwechsel trotz einer 2:0 Führung nochmal eng. Die mutigen Berliner kamen zurück ins Spiel, ehe Europas Fußballer des Jahres Lewandowski die Münchner in einer irren Schlussphase doch noch jubeln ließ.