Trauer Jahrhundertspiel-Torschütze Karl-Heinz Schnellinger ist tot

„Carlo il Biondo“ („Der blonde Karl“), wie er in Italien genannt wurde, ist bis heute einer der erfolgreichsten Auslandsprofis. Aber das Leben in der Ferne brachte es mit sich, dass er zu Hause weniger zur Kenntnis genommen wurde als andere. „Mir kommt es immer so vor, als ob ich in Deutschland Ausländer bin - und in Italien auch“, sagt Schnellinger der Deutschen Presse-Agentur anlässlich seines Geburtstages im März. „Aber das ist in Ordnung so.“ Karl-Heinz Schnellinger hinterlässt seine Ehefrau, drei Töchter und vier Enkel.