Nationalmannschaft trainiert in Jena Youtuber mogelt sich ins DFB-Training

Wie sich Wildhage samt Begleiter Zugang bis auf den Rasen des Stadions am Ernst-Abbe-Sportfeld verschafft hatte, war zunächst unklar. Die Nationalmannschaft absolvierte dort vor 15.000 Besuchern ihr erstes Training der EM-Vorbereitung. Die weiteren Übungseinheiten in Thüringen werden abgeschirmt auf dem Gelände in Blankenhain stattfinden.