Jugendzentrum St. Martin in Duisdorf : „Jetzt kommt wieder Struktur rein“

Stephan Kemper und Jennifer Weyermann (l.) unterstützen Kinder und Jugendliche bei der Hausaufgabenbetreuung. Foto: Stefan Hermes

Duisdorf Mit einem umfangreichen Herbstprogramm laden die Organisatoren des Jugendzentrums St. Martin in Duisdorf ab dem 20. September zum Mitmachen ein. Aus Sicht von Leiter Stephan Kemper ist das auch wichtig. Viele Kinder und Jugendliche hätten inmitten der Einschränkungen durch die Pandemie Aufholbedarf bei der sozialen Kompetenz.

Seit Mitte Mai können Kinder und Jugendliche das Jugendzentrum St. Martin an der Heilsbachstraße wieder wie gewohnt nutzen. Nach den Lockdowns waren es zunächst nur fünf Kinder und Jugendliche, die sich in den beiden Etagen aufhalten durften. Dann wurden es zehn, und schon bald konnten auch 20 Jugendliche wieder gemeinsam die Mittags- und Schulaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen und sich danach mit den diversen Spiel- und Wissensangeboten des Jugendzentrums beschäftigen. Aktuell gibt es nur noch die Begrenzung, dass Teilnehmer in Gruppen ab 20 Personen Masken tragen müssen. „Die Spuren“, sagt Kemper, „die die Corona-Pandemie bis heute hinterlassen hat, sind deutlich.“

Der Leiter des Jugendzentrums formuliert es mit aller Vorsicht: „Es gibt einige, die in ihrer sozialen Kompetenz Aufholbedarf haben.“ Es sei auffällig gewesen, dass den Kindern der Halt und die Regelmäßigkeit der Schule gefehlt hätten. „Es ist einfach wesentlich, morgens früh aufstehen zu müssen, Hausaufgaben zu haben und den Tag damit zu strukturieren“, so Kemper. Das Fehlen eines solchen Tagesablaufes könne das Jugendzentrum nur bedingt auffangen.

Gespräche und Freizeitangebote

Jetzt führe man viele Gespräche. „Wir versuchen, wieder eine Struktur aufzubauen“, so Kemper, „indem wir ein reichhaltiges Angebot machen.“ Dass manche Kinder und Jugendliche schon sehnsüchtig darauf gewartet hätten, sehe er an der Tatsache, dass bereits am Tag der Veröffentlichung des Herbstprogramms zwölf Anmeldungen zu einem Selbstbehauptungs- und Verteidigungskurs eingegangen seien, mit dem am 20. September unter vielen weiteren Angeboten die Herbstaktionen im Jugendzentrum eingeläutet würden.

Während zusätzlicher Öffnungszeiten können Kinder und Jugendliche schon vor den Herbstferien unterschiedliche Freizeitvorschläge kennenlernen und ausprobieren. Es wird einen Foto-Kurs geben, bei dem jede Menge Tricks mit Blende, Licht und zur Nachbereitung von selbst gemachten Fotos gezeigt werden. Teilnehmer können zudem Zaubertricks erlernen, mit denen Dinge schweben und verschwinden können. Auch Malen und Zeichnen kommen bei den Angeboten nicht zu kurz. Zudem kann gesägt, gehämmert und gebastelt werden.

Hip-Hop und Graffiti

Ein Hip-Hop-Tanzkurs beginnt am 22. September. An diesem Tag werden auch Experimente mit Wasser, Feuer und Luft gemacht (ab acht Jahren), ein „Zombieball“ wird stattfinden. In einem sogenannten Escape Room wird durch Rätseln, Knobeln und Fantasie der Ausweg gefunden. Zudem wird getöpfert, gekocht, und gebacken und in die Kunst des Graffiti-Sprühens eingeweiht. „Das schwarze Auge“ kann als Abenteuerspiel auch ohne Konsole gezockt werden. In einer „Beautytime“ lassen sich Gesichtsmasken, Peelings oder Shampoos selber herstellen. Alkoholfreie Cocktails und fruchtige Mixgetränke entstehen an einer Cocktailbar.