Schwere Zeit für den Bundestrainer : Joachim Löw und die Klimmzüge am Brotkasten

Meinung Köln Joachim Löw hat es derzeit nicht leicht. Das Coronavirus sorgt für Stress und einen gedrängten Terminkalender, seine Mannschaft liefert keine Ergebnisse. Für Löw ein schwerer Spagat, meint unser Autor.

Man möchte sich das nicht unbedingt vorstellen müssen, wie der frühere Fußballer Joachim Löw einen Spagat versucht. Aber man könnte es ja mal. Ohnehin lebt auch der Bundestrainer gerade in Zeiten, in denen der Konjunktiv Hochkonjunktur hat. Gerade für ihn selbst. Was hätten wir nicht alle eine tolle Zeit, ohne dieses zermürbende Virus?, könnte er fragen. Er könnte aber auch sagen: Wir hätten viel mehr Zeit uns einzuspielen. Oder: Wir hätten ohne die lange Pause sicher schon einen Sieg auf der Habenseite. Aber auch: Wir hätten keinen so arg gedrängten Terminkalender, der den Spielern die Energie entzieht, ehe die Saison erst richtig angefangen hat.