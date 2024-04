Champions League Jungstar-Duell: Musiala soll Kumpel Bellingham ausstechen

Die Kumpel aus gemeinsamen Jugendzeiten in England zählen trotz ihres noch jungen Alters zu den Schlüsselspielern in ihrer jeweiligen Mannschaft. „Jude und ich haben immer davon geträumt, solche Spiele zu spielen, seitdem wir Kinder waren“, sagte Bayern-Spielmacher Musiala zum Wiedersehen mit Bellingham: „Ich freue mich sehr auf diese beiden Spiele.“ In der englischen Jugend-Nationalmannschaft spielten sie einst Seite an Seite. In der Bundesliga waren sie Jahre später bereits Gegner, als Bellingham das Trikot von Borussia Dortmund trug.