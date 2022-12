Nach Neuer-Unfall : Jurist: Profisportler sind „normale Arbeitnehmer“

Ludwigsburg/Heidelberg Kann ein Profisportler für eine Verletzung sanktioniert werden, die er sich in der Freizeit zuzieht? Zwei Juristen sind sich nach dem Ski-Unfall von Nationaltorhüter Manuel Neuer einig.

Dieser Auffassung sind die Sportrechtler Christoph Schickhardt und Hanns-Uwe Richter. „Oberstes Prinzip in der Rechtsprechung ist: Einen Arbeitgeber geht es nichts an, was ein Arbeitnehmer im Urlaub macht“, sagte Schickhardt der Deutschen Presse-Agentur.