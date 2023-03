Europa League : Juves Kostic adelt Freiburgs Streich: „Hat alles verdient“

Turin Ex-Bundesliga-Profi Filip Kostic vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin freut sich auf das Wiedersehen mit dem SC Freiburg und dessen Coach Christian Streich in der Europa League.

Die Badener hätten eine „super, super Mannschaft mit einem super Trainer“, sagte der frühere Flügelspieler von Eintracht Frankfurt einen Tag vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Turin am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Streich habe „das alles verdient, was gerade passiert.“ Auch Juves Trainer Massimiliano Allegri lobte den „tüchtigen“ Streich für dessen „riesige Arbeit“, die er in Freiburg bisher geleistet habe.