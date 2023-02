Bundesliga : Kahn appelliert vor Union-Spiel an Bayern-Spieler

Oliver Kahn ist der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin hat Bayern Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn deutliche Worte an die Mannschaft gerichtet.

„Jetzt müssen die Spieler zeigen, dass sie Bayern München sind. Und so ein Spiel wie gegen Union Berlin, ein Duell um die Tabellenspitze, ist die perfekte Bühne, um allen zu beweisen: Keiner weiß besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun ist“, sagte der ehemalige Nationaltorwart der „Sport Bild“.

Nach der von vielen Nebengeräuschen begleiteten Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach steht der deutsche Fußball-Rekordmeister nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze. „Wir haben in der Bundesliga eindeutig zu viele Punkte liegen gelassen, das darf uns nicht passieren“, befand Kahn (53). Die Münchner waren mit drei Unentschieden in der Bundesliga in das Kalenderjahr gestartet.

Von Kritik an Trainer Julian Nagelsmann will Kahn dennoch nichts wissen. „Es ist unsere Aufgabe, das Gesamtgefüge im Blick zu haben: Die Mannschaft hat in der Champions League in Paris (1:0) eine starke Leistung abgeliefert und nun in Gladbach nach einem schwierigen Spielverlauf verloren“, sagte der 53-Jährige. Die Münchner Führung könne das sehr gut einordnen.

