Champions League Kahn mit Bayern-Wunder-Hoffnung - Tuchel „schockverliebt“

Nach dem 0:3-Stimmungskiller bei Manchester City ohne Kapitän Thomas Müller in der Startelf haben die Münchner zwar noch die theoretische Chance, mit einem historischen Königsklassen-Tag am kommenden Mittwoch doch das Halbfinale zu erreichen. Weitaus wahrscheinlicher aber ist, dass die Bayern-Bosse wenige Wochen nach dem Trainer-Beben die nächste Trophäe abschreiben müssen. „Es bringt nicht, groß was zu lamentieren, irgendwie alles negativ zu sehen. Wir haben die große Möglichkeit, deutscher Meister zu werden“, konstatierte Kahn vor betretenen Gesichtern am Vorstandstisch. „Wir können es uns nicht erlauben, in Gedanken zu versinken.“