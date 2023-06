Männer, Manager und missglückte Entlassungen Was in der Causa Kahn schiefgelaufen ist

Alles also eine Sache der Formulierungen? Nein, sagt Unternehmenscoach und Mediator Michael Kirchhoff. Es gebe eine Grundregel im sogenannten Change-Management, die sich in vielen Vorstandsetagen bei Personalfragen noch nicht durchgesetzt hat: „Den meisten Aufwand sollten Unternehmen im Vorfeld betreiben, bei der Analyse der eigenen Bedürfnisse: Was erfordert die Stelle neben formalen Voraussetzungen? Welche Wertvorstellungen des Unternehmens sollte die Person vertreten? Wie arbeitet jemand unter Druck?“ Es sei nicht entscheidend, dass eine Person alles mitbringe – an vielem ließe sich schließlich arbeiten. „Aber wenn ein Unternehmen viel Geld in hoch bezahlte Managerposten investiert, sollte es im Vorfeld etwas mehr Mühe aufbringen – sonst zahlt man am Ende doppelt.“