FC Bayern München : Kahn: Werden Gespräche mit Qatar Airways jetzt aufnehmen

München Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat den Beginn der Gespräche mit Qatar Airways angekündigt. Den Ausgang der Verhandlungen mit dem von vielen Fans kritisch gesehenen Sponsor ließ er in einem Interview der „Bild“ offen.

Kahn irritiert über FIFA-Vorgehen bei Club-WM

Nach derzeitigem Stand könnte kein Mitglied des Zusammenschlusses von mehr als 230 europäischen Vereinen an der Club-Weltmeisterschaft teilnehmen. „Der Vertrag zwischen der FIFA und der ECA, der die Zusammenarbeit und auch die Abstellgebühren für Nationalspieler an die Clubs bei der WM regelt, ist 2022 ausgelaufen“, sagte Kahn. „Solange es hier keine Einigung gibt, kann es auch keine Club-WM mit ECA-Mitgliedern geben. Da sind wir uns in der ECA im Grundsatz einig.“ Kahn war im Dezember 2021 in den Vorstand der ECA gewählt worden.