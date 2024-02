2. Liga Kaiserslautern bestätigt: Funkel neuer Trainer

Der frühere FCK-Profi Funkel hatte zuletzt 2021 den 1. FC Köln für ein paar Monate trainiert und vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahrt. In seiner aktiven Zeit bestritt er von 1980 bis 1983 89 Pflichtspiele für Lautern. Mit weit über 1000 Bundesliga- und Zweitligaspielen als Trainer und Spieler und elf Trainerstationen - davon zweimal in Köln - kennt Funkel das Geschäft so gut wie kaum ein anderer.