Champions League Kane überholt Rooney - Erster Viererpack für Bayern

Harry Kane vom FC Bayern München hat sich zum erfolgreichsten englischen Torschützen in der Champions League gekürt. Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft schraubte im Spiel gegen Dinamo Zagreb seine Trefferzahl in der Königsklasse auf 33 Tore hoch. Damit überholt er in der Allzeit-Torjägerliste seinen Landsmann Wayne Rooney (30 Treffer) und auch die Münchner Club-Legende Arjen Robben (31). Robben hatte den FC Bayern im Jahr 2013 zum Champions-League-Triumph in Wembley gegen Dortmund geschossen.