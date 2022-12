Frauenfußball : Katja Kraus: Verlorenes Jahr für Frauen im deutschen Fußball

Hamburg Katja Kraus sieht immer noch hohe Hürden für Frauen, die Führungsrollen übernehmen wollen. Sie kritisiert: „Die Entscheidungsgremien bleiben männlich und am liebsten in sich geschlossen.“

Die EM in England sei großartig gewesen, sagte die frühere HSV-Managerin der Deutschen Presse-Agentur. Und es gebe Fortschritte in den Organisationen, „weil es beinahe in jedem Proficlub jemanden gibt, der die Notwendigkeit erkannt hat, und das Thema Diversität voranbringen will.“ Dort allerdings, „wo im Fußball die Entscheidungen getroffen werden, empfinde ich dieses Jahr als Rückschritt“.