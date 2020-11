9. Spieltag : Kein Sieger im Keller-Duell zwischen Mainz und Hoffenheim

Mainz Der FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim kommen nicht aus der unteren Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga. Zum Abschluss des 9. Spieltags trennten sich die beiden Vereine mit 1:1 (1:0).

Für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gilt aktuell: Europa hui, Bundesliga pfui. Während das Team um den diesmal harmlosen WM-Zweiten Andrej Kramaric international vier Siege aus vier Spielen eingefahren hat, gab es in der Bundesliga in sieben Partien seit dem furiosen 4:1 über Rekordmeister FC Bayern keinen Sieg mehr für die Hoffenheimer. Die Europa-League-Ränge sind schon früh in der Saison weit entfernt. Mainz bleibt in dieser Saison weiter ohne Heimsieg.