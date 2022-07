DFB-Beschluss : Keine aktive Werbung mehr mit dem Begriff „Die Mannschaft“

Frankfurt/Main Für Hans-Joachim Watzke war der Begriff „Die Mannschaft“ zu abgehoben. Der Marketing-Beiname für das Männer-Nationalteam gefiel dem BVB-Chef ebenso wenig wie vielen Fans.

Der Beiname habe zwar einen hohen Bekanntheitsgrad und finde besonders im Ausland Anerkennung, erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. „Da steht er für Werte wie Teamgeist und Erfolg. Fakt ist aber auch, dass er in Fankreisen hierzulande mitunter kritisch gesehen und emotional diskutiert wird“, sagte Neuendorf nach einem einstimmigen Beschluss, den Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG fassten.

„Polarisierung eines Namens“

„Ich glaube nicht, dass der Name „Die Mannschaft“ - oder was auch immer - letztendlich dazu beiträgt, ob wir Erfolg haben oder nicht Erfolg haben“, sagte Flick Anfang Juni am Rande des Nations-League-Spiels in Italien dazu. „Ich kann nur sagen: Für mich ist es „Die Mannschaft“, weil auch jeder Einzelne ein Stück Deutschlands ist und jeder einzelne auch gerne für diese Nation spielt“, fügte der Bundestrainer hinzu.