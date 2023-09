Transfersperre Keine Annäherung zwischen Köln und Ljubljana vor Cas

Experten rechnen damit, dass die zunächst auf zwei Transferperioden festgelegte Sperre, die vorübergehend ausgesetzt ist, möglicherweise auf ein Transferfenster begrenzt wird. Für die Kölner wäre in dem Fall eine schnelle Entscheidung wichtig, damit die Sperre den Winter und nicht den Sommer vor der nächsten Saison betrifft. „Wir gehen davon aus, dass wir sehr gut vorbereitet sind“, hatte FC-Trainer Steffen Baumgart am Dienstag erklärt: „Selbst wenn wir alle über beide Tage ein gutes Gefühl haben, bekommen wir trotzdem erst in drei oder vier Monaten ein Urteil.“