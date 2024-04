Bundesliga Keine offizielle Meisterfeier am Wochenende in Leverkusen

Auch ein Public Viewing für Fans, die am Sonntag gegen Werder (17.30 Uhr) nicht ins Stadion kommen, wird es in der Stadt nicht geben. Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) wird in der BayArena mitfiebern. „Jetzt heißt es, Daumen drücken. Vielleicht erfüllt sich Bayer 04 Leverkusen mit seiner Werkself schon am Sonntag den großen Traum. Ein Fest für den Verein, die Stadt und vor allem die Fans. Daher wird am Sonntag in ganz Leverkusen mit Sicherheit mitgefiebert“, sagte Richrath.