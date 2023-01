Clásico in Saudi-Arabien : Keine Titelmüdigkeit: Real will Supercup-Sieg gegen Barça

Keine Titelmüdigkeit: Real will Supercup-Sieg gegen Barça

Clásico in Saudi-Arabien

Riad Real gegen Barça: Spaniens großer Fußball-Klassiker. Und es geht um einen Titel. Allerdings fern der Heimat.

Der erste Titel im neuen Jahr winkt beim Clásico in Saudi-Arabien - und die Königlichen von Real Madrid sind kein bisschen müde. „Alle Titel sind wichtig für diesen Verein“, betonte Trainer Carlo Ancelotti gestern bei der Pressekonferenz zum Finale der spanischen Supercopa gegen den FC Barcelona: „Sie geben Selbstvertrauen, sie helfen, weiterhin gute Leistungen zu erbringen, und sie schaffen eine gute Atmosphäre.“

Wohlfühlen dank Titel - und so will Meister und Champions-League-Triumphator Real auch im neuen Jahr weitermachen. „Wir sprechen hier von Spielern, die nicht nur letzte Saison viel gewonnen haben, sondern das bereits seit 2013 tun“, sagte die 63 Jahre alte Trainer-Ikone aus Italien im König Fahd Stadion von Riad. Denn: Die Halbfinalspiele und das Endspiel fanden und finden erneut in Saudi-Arabien statt.