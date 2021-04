Zugang für das TV-Team : Kevin-Prince Boateng wird EM-Experte für die ARD

Köln Die ARD hat einen besonderen Zugang für sein Experten-Team bei der Fußball-EM. Kevin-Prince Boateng wird die Spiele für die „Sportschau“ analysieren. Sein Vorstellungsclip ist schon viel versprechend.

„Ich habe so gut wie alles erlebt“, sagt der 34-Jährige in einem etwas mehr als eine Minute langen Vorstellungsclip. Darin blickt Boateng mit seinem freien und mit zahlreichen Tattoos geschmücktem Oberkörper auf seine bewegte Karriere zurück und kokettiert mit seinem Bad-Boy-Image. „Ich habe mich von den Straßen in Berlin bis nach San Siro gespielt“, sagt der gebürtige Berliner. „Ich bin Bruder, Bad Boy und Leader - aber immer mit Herz“.