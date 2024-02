Liga-Pokal Klopp feiert besonderen Titel: Werde ich nie vergessen

Klopp hat die Reds 2019 zum Triumph in der Champions League geführt und ein Jahr später dem Verein die erste englische Meisterschaft seit 30 Jahren beschert. Doch der 1:0-Coup am Sonntag im Finale des relativ unbedeutenden Ligapokals gegen den FC Chelsea war wohl sein persönliches Meisterwerk. „Es ist ein Abend, den ich nie vergessen werde. Wenn das sonst niemand so sieht, kein Problem. Für mich ist es eine wirklich schöne Erinnerung für immer“, sagte der 56-Jährige im Londoner Wembley Stadion.