Premier League Klopp singt für Nachfolger und freut sich auf den Urlaub

Eine graue Wolkendecke hing wie ein Trauerschleier am Montagmorgen über der Anfield Road. Es war das passende Wetter, nachdem am Vorabend schon Virgil van Dijk, Trent Alexander Arnold und Ehefrau Ulla ein paar Tränen verdrückt hatten. Jürgen Klopps aufwühlendes Goodbye bewegte die gesamte Liverpool-Familie und drängte selbst Manchester Citys historischen vierten Meistertitel in Serie in den Hintergrund.