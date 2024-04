Premier League Klopp und Liverpool kassieren empfindlichen Dämpfer

Nach einer verhaltenen Anfangsphase überrumpelte Eze die LFC-Defensive, die in dieser Sequenz überhaupt keinen Zugriff bekam. Danach wurden die Hausherren zwar stärker. Der frühere Stuttgarter Wataru Endo köpfte jedoch an die Latte (27.), nur zwei Minuten später vergab auch Luis Diaz aus aussichtsreicher Position. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Darwin Núñez aus kurzer Distanz an Dean Henderson (55.), und Curtis Jones schoss vor dem Palace-Schlussmann am Tor vorbei (75.).