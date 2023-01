Fußball : Klopp vor 1000. Spiel: „Der Bart ist jetzt richtig grau!“

Liverpool Der deutsche Startrainer Jürgen Klopp fühlt sich angesichts der gewaltigen Statistik nach englischer Zählung bald 1000 Partien „gesegnet“. Er habe über diese Zahlen „noch nie nachgedacht“, sagte der 55 Jahre alte Coach des FC Liverpool am Tag vor dem Spiel gegen den FC Chelsea an diesem Samstag.

Der FC Liverpool führt 411 Spiele mit Klopp als Trainer an. Addiert zu den Partien beim FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund stünde nun das 1000. Spiel an. „Es ist eine verrückte Zahl, ehrlich, 1000“, sagte Klopp. „Der Bart ist jetzt richtig grau! Als ich hier ankam, war das nicht der Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Alter oder an Liverpool liegt!“ Die Zahl der Spiele sei „gewaltig“, er habe bei drei „fantastische Clubs“ die Möglichkeit für diesen Job bekommen.