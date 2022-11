Bundesliga : Klostermann vor Kader-Comeback gegen Freiburg

Leipzig Gut zwei Wochen vor Deutschlands erstem Spiel bei der Fußball-WM steht RB Leipzigs Nationalspieler Lukas Klostermann vor einer Rückkehr in den Bundesliga-Kader.

Der 26 Jahre alte Verteidiger wird am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg wohl zum Aufgebot des Pokalsiegers zählen. „Klosti ist mehr oder weniger im Mannschaftstraining. Er ist morgen möglicherweise schon dabei, am Samstag in Bremen ziemlich sicher“, sagte Trainer Marco Rose.

Klostermann hatte sich Anfang August in Stuttgart einen Syndesmoseriss zugezogen und in dieser Saison erst ein Bundesliga-Spiel absolviert. Die WM hatte der Abwehrspieler jedoch nie abgeschrieben und könnte für Bundestrainer Hansi Flick nun eine Option zu sein. Klostermanns Teamkollege Timo Werner verpasst mit derselben Verletzung die WM in Katar, bei der Deutschland am 23. November im ersten Gruppenspiel auf Japan trifft.