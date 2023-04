27. Spieltag Kölner Talfahrt gestoppt: Befreiungsschlag in Augsburg

Da die Abstiegskandidaten Bochum und Stuttgart sowie Hoffenheim und Schalke am Sonntag im direkten Duell aufeinandertreffen, war der Sieg für die Kölner im Kampf um den Klassenerhalt von großer Bedeutung. Bei den zittererprobten Augsburgern deutet sich wie schon in den Jahren zuvor ein kniffliger Saison-Endspurt an.