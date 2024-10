Champions League der Frauen Königsklasse als Gradmesser: Deutsche Clubs konkurrenzfähig?

An Ambitionen mangelt es in München wie in Wolfsburg nicht. „Wenn minimal ein Team ins Viertelfinale kommen muss, entspricht das meiner Erwartungshaltung für den deutschen Fußball im Allgemeinen“, sagte VfL-Trainer Tommy Stroot vor der Abreise zum ersten Gruppenspiel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) bei der AS Rom.