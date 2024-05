Kommentar zur Saison von Bayer Leverkusen Rekord der Superlative hat einen schwarz-blauen Fleck

Die Rekordserie mit 51 ungeschlagenen Partien in Folge und einer ganzen Bundesliga-Spielzeit ohne Niederlage wird lange – wenn nicht ewig – halten. Das ist sicher. Aber in einem europäischen Cup-Finale steht man eben nicht jedes Jahr. Das beweist die eigene Vereinsgeschichte, in der man nur einmal den Uefa Cup gewann (1988) und ein weiteres Mal im Endspiel der Champions League stand – und dort 2002 verlor. Man hat also eine historische Chance verpasst. Vielleicht sogar eine einmalige. Denn dass Bayer Leverkusen noch einmal so eine makellose Saison spielt, ist nahezu ausgeschlossen.