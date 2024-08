Kommentar zum Abschied von Manuel Neuer Gerade noch rechtzeitig

Manuel Neuer gehört zu den wenigen Torhütern in der Fußballgeschichte, die diese besondere Aura auf dem Platz haben. Dieser Ruf seines Könnens, der ihm vorauseilt ganz tief in die Köpfe der gegnerischen Stürmer. Sie wissen: Am Keeper vorbei zu zielen, reicht bei Neuer nicht. Der Ball muss genau ins Eck. Sonst kommt er noch ran.