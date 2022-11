Wolfsburg-Profi bleibt daheim : Kovac bedauert Arnolds WM-Aus: „Max hätte das verdient“

Wolfsburg Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg hat sich enttäuscht, aber auch nachsichtig über die Nicht-Nominierung seiner beiden Spieler Maximilian Arnold und Ridle Baku für die Fußball-WM in Katar geäußert.

„Das war schon enttäuschend für beide Spieler. Wir als Club haben uns da auch etwas mehr erwartet. Aber ich habe schon vorher gesagt: Der Hansi hat den vollen Überblick. Er hat seine Entscheidung so getroffen“, sagte Kovac am Freitag über die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick.

„Das sind drei Spieler, die nicht so alt sind, als dass sie nichts mehr spielen können. In anderthalb Jahren ist wieder ein großes Turnier hier in Deutschland. Das muss das nächste große Ziel sein, was die Länderspiel-Karriere betrifft“, sagte Kovac über das Wolfsburger Trio.