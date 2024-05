Ehemaliger Fußball-Trainer Krebs-Diagnose: Daum macht gesundheitliche Fortschritte

Es ist nicht mehr so die Todesnachricht“, sagte der ehemalige Fußball-Trainer der Bundesligisten aus Köln, Stuttgart, Leverkusen und Frankfurt am Sonntag bei Welt-TV. Der 70-Jährige hatte seine Erkrankung im Oktober 2022 öffentlich gemacht. „Wir haben heute unheimlich gute Therapien. Ich befinde mich in besten Händen. Ich bin zuversichtlich und rufe allen zu: Kämpft, habt Mut und stellt euch dieser Herausforderung Krebs. Es lohnt sich zu leben“, sagte Daum.