4:0 -Sieg gegen TuS Mondorf Siegburger SV ist Kreispokalsieger

In der dritten Spielminute brachte Christin Walther Allner-Bödingen früh in Führung. Walther war es auch, die nach der Pause mit ihrem zweiten Streich erhöhte (68.). Doch die Mendenerinnen gaben sich nicht auf und glichen binnen drei Minuten aus. Zunächst verkürzte Viktoria Binot (73.), ehe Julia Pauline Gehrling ausglich (Strafstoß/76.). Im Gegenzug hatte Emilia Reuter sogar die Führung auf den Fuß, scheiterte allerdings am Aliminium so ging es in die Verlängerung, die indes torlos blieb. Im folgenden Elfmeterschießen trafen Julia Pauline Gehrling für Menden, sowie Judith Schmickler, Christin Walther und Emma Grammersbach für Allner.