TSG 1899 Hoffenheim : Krisengespräche mit Breitenreiter und Geschäftsführung

Zuzenhausen Ursprünglich hatte Hoffenheim eine Europacup-Teilnahme als Saisonziel ausgegeben und sogar einen Meistertrainer verpflichtet. Der wird aber wohl nicht mehr lange im Amt sein.

Druck auf Breitenreiter ist riesengroß

In Bochum machte Breitenreiter seinem Ärger über sein schwaches Team mit deutlichen Worten Luft. „Das, was ich heute gesehen habe, kann ich in keinster Weise akzeptieren. Das hat nichts mit Profifußball zu tun“, sagte der frühere Chefcoach von Hannover 96 und Schalke 04 nach dem Debakel. „Das werde ich mir sicherlich so nicht mehr gefallen lassen.“