Nationalmannschaft Kroos und die 48.000 Pokale: „Ein wunderschönes Bilderbuch“

DFB-Sportdirektor Rudi Völler wünscht Kroos, „dass er am 14. Juli sein letztes Spiel macht“, also beim EM-Finale in Berlin. DFB-Präsident Bernd Neuendorf rühmte Kroos zum Start der EM-Vorbereitung „als erfolgreichsten Spieler, den wir hatten“. Nur der EM-Titel fehle dem Mittelfeldspieler noch. Mit diesem könnte er seine Karriere zum Abschluss noch „toppen“.