Nationalmannschaft Kroos vor EM-Start: „Verantwortung für Stimmung im Land“

Kroos war im März in die DFB-Auswahl zurückgekehrt und wird seine Profi-Karriere nach dem Turnier beenden. Maximal sieben Spiele könnte er damit noch bestreiten, wenn die deutsche Mannschaft ins Finale am 14. Juli in Berlin vorstoßen sollte. „Wir sind in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen“, sagte Kroos. Aktuell sei aber erst mal nur noch die erste Gruppenpartie im Kopf. „Das Spiel gegen Schottland wird noch nicht entscheidend sein, aber wichtig. Da müssen wir da sein“, sagte der Weltmeister von 2014. Die weiteren Vorrundengegner sind Ungarn und die Schweiz.