Bisheriger U21-Erfolgscoach : Kuntz neuer Türkei-Trainer - „türkischster Deutscher“ werden

Istanbul U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz ist neuer türkischer Nationaltrainer. Der 58-Jährige hat einen Vertrag für drei Jahre unterschrieben.

„Für mich ist es ein bisschen - oder nicht ein bisschen - wie nach Hause kommen“, sagte Kuntz, der die Türkei zur WM 2022 in Katar führen soll, in Istanbul. Endgültig alle Sympathien erobert hatte Kuntz, als er versprach gemeinsam mit seiner Familie in die Türkei zu ziehen, Türkisch lernen zu wollen. „Ich will der deutscheste Türke oder türkischste Deutsche werden“, sagte Kuntz.