16. Spieltag : Labbadia verpasst Sieg mit VfB bei Bundesliga-Rückkehr

Stuttgart Bruno Labbadia ist in der Fußball-Bundesliga zurück. Zum Einstand beim VfB Stuttgart holt der Trainer gegen den FSV Mainz 05 einen Punkt.

Bruno Labbadias Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ist nur teilweise geglückt. Mit dem VfB Stuttgart musste sich der 56-Jährige im ersten Pflichtspiel seiner zweiten Trainer-Amtszeit bei den Schwaben gegen den FSV Mainz 05 mit einem 1:1 (1:1) begnügen.

Serhou Guirassy hatte die Schwaben in Führung gebracht (36. Minute). Marcus Ingvartsen erzielte per Foulelfmeter den Ausgleich (40.) für die Mainzer von Trainer Bo Svensson, die den Abstand von fünf Punkten vor dem VfB bewahrten.

Dirigierend stand der Coach, in seinen ersten VfB-Jahren 2011 als Retter des VfB erfolgreich, an der Seitenlinie. Und klatschte aufmunternd, als Silas erstmals aufs Tor schoss (4.), auch wenn es ungefährlich blieb. Mehr als eine halbe Stunde sah Labbadia eine Partie mit so gut wie keinen Höhepunkten. Der Abstiegskandidat hatte Probleme im Spielaufbau, es fehlte die Klarheit und Kreativität im Angriff. Sturmspitze Guirassy war lange kaum eingebunden.