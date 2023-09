Testspiel in Wolfsburg 1:4 – Deutschland erlebt Debakel gegen Japan

Am Samstagabend gab es nun wieder eine Wolfsburger Veranstaltung, die umweht war von Abschied. Flick hatte mit seiner Mannschaft ein Spiel zu bestreiten, das für ihn nach erfolglosen Monaten zu Teil eins der beiden Schicksalsspiele in Form des Länderspiel-Doppels geraten war. Um zu erkennen, wann die aktuelle Misere der Nationalmannschaft

unter Flick begann, lohnt es sich, noch einmal neuneinhalb Monate zurückzuspulen: Man landet dann unweigerlich beim WM-Auftakt der DFB-Elf in Katar, den sie vermasselte (1:2). Hübscherweise war es derselbe Gegner, auf den die Deutschen jetzt wieder trafen: Japan. Und erneut war es ein heftiger Rückschlag, den Flick und seine Spieler erlebten. Mit 1:4 (1:2) gingen sie unter, und das völlig verdient. Die dritte Niederlage in Folge war ein weiterer extremer Wirkungstreffer, der auch bei Flick Spuren hinterlassen dürfte. Der Druck auf ihn nach einem Spiel voller Rätsel und Ideenlosigkeit seines in Offensive und vor allem Defensive überforderten Teams ist jedenfalls weiter gestiegen vor dem schwierigen Spiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag. „Der Sieg der Japaner war auch in der Höhe verdient“, sagte ein ratloser Flick. „Wir sind gut reingekommen, doch individuelle Fehler haben das aufgebaute Vertrauen wieder zerstört.“ Gegen Frankreich werde die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen. Und wenn’s wieder schiefgeht? Indirekt schloss er aus, selbst in diesem Fall nicht mehr Bundestrainer zu sein. „Wir sind überzeugt von dem, was wir machen“