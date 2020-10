FIFA-Abstellungspflicht : Länderspiele in Risikogebieten: Die Unsicherheit überwiegt

Berlin Der Weltverband FIFA plant trotz steigender Corona-Zahlen für die anstehenden Länderspiele keine generelle Aufhebung der Abstellungspflicht für Nationalspieler. Bei den Bundesligisten herrscht große Verunsicherung.

Sebastian Hoeneß, der Coach der TSG Hoffenheim beschreibt die Lage als „unübersichtlich“: „Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Jungs so gut wie möglich betreut werden“, unterstrich er. Unterdessen ist es Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin vor allem wichtig zu kommunizieren. „Wir haben irgendwie eine Pflicht zum Abstellen, aber es gilt anzuschauen: Macht es Sinn? Ist das Risiko zu groß? Kann man das Risiko vertreten? Es ist auch möglich, sich in Berlin mit Corona zu infizieren“, räumte der Coach der Eisernen ein.

Der Weltverband FIFA plant trotz der steigenden Corona-Zahlen keine generelle Aufhebung der Abstellungspflicht für Nationalspieler. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus FIFA-Kreisen erfuhr, sollte stattdessen noch am Donnerstag ein umfassendes Protokoll für die Organisation der Partien in allen Konföderationen als Leitfaden veröffentlicht werden. Im September hatte die FIFA den Clubs erlaubt, Spieler unter bestimmten Umständen nicht zu ihren Nationalteams zu schicken.

Die Berliner waren nach den Länderspielen im September bereits arg betroffen. So musste Krzysztof Piatek nach dem Nations-League-Spiel mit Polen in Bosnien-Herzegowina in eine fünftägige Quarantäne und konnte in der ersten DFB-Pokalrunde nicht mitwirken. Auch für den Tschechen Vladimir Darida galt eine Quarantäne. „Da haben wir schon gesehen, dass wir allein gelassen wurden, obwohl es klare Regelungen gibt“, meinte Labbadia.

Horst Heldt, der Sport-Geschäftsführer des 1. FC Köln beklagt die anhaltende Ungewissheit. „Wir sind beim Thema Länderspielreisen in Risikogebiete in Kontakt mit anderen Vereinen - weil es nicht in Ordnung ist, dass wir Vereine da keine Klarheit bekommen“, sagte er. „Ob unsere Nationalspieler die Länderspielreisen, die in Risikogebiete gehen würden, antreten werden, ist noch offen“, fügte er hinzu. „Die FIFA hat sich noch nicht dazu geäußert - und sie ist in diesem Fall maßgeblich.“